Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Miasto Rawa Mazowiecka rozstrzygnęło przetarg na budowę ulicy Radosnej. Do podpisania umowy z przyszłym wykonawcą niezbędne okazało się dokonanie przez radnych zmian w tegorocznym budżecie i dołożenie 300 tysięcy do kwoty przeznaczonej na tę właśnie inwestycję.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 maja, po godzinie 16 na terenie powiatu rawskiego. 50-letnia kobieta zasnęła za kierownicą i doprowadziła do wypadku.

Wczoraj telewidzowie w całym kraju mieli okazję obejrzeć w Polsacie 321 odcinek programu „Nasz Nowy Dom”. Jego bohaterką była pani Kamila mieszkająca we wsi Nowe Grabie nieopodal Płocka. Każdy z widzów mógł się również przekonać jak gorące serca mają skierniewiczanie. To właśnie we wczorajszym odcinku wyemitowany został materiał nakręcony 6 kwietnia podczas zorganizowanego przez Telewizję Polsat, Fundację Polsat oraz miasto Skierniewice charytatywnego zlotu motocykli i starych samochodów. Zbieraliśmy wówczas materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ogrodniczy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Przypomnijmy sobie, co działo się pod Centrum Kultury i Sztuki.

