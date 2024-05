W centrum Rawy powstanie parking na ponad sto aut

Ulica Radosna, to nowa ulica zaplanowana równolegle do rzeki Rawki i wychodząca na ulicę Słowackiego przy Urzędzie Skarbowym. Obecnie to droga gruntowa utwardzona miejscami gruzem i destruktem. Dlaczego jej powstanie jest tak istotne dla mieszkańców? Otóż właśnie na tyłach Urzędu Skarbowego zaplanowano ogólnodostępny parking na blisko 120 aut. Jak bardzo brakuje miejsc parkingowych w centrum Rawy Mazowieckiej przekonał się każdy, kto zmuszony był załatwić jakąkolwiek sprawę w ratuszu, starostwie czy właśnie Urzędzie Skarbowym. Nowa inwestycja pozwoli rozwiązać ten problem.

Do ogłoszonego przez miasto na budowę ulicy wraz z parkingiem przetargu stanęły trzy firmy, wszystkie z terenu powiatu rawskiego. Najniższa z ofert opiewała na blisko 2 mln 400 tys. zł.