Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 w Rawie Mazowieckiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Rawa Mazowiecka, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do śmiertelnego wypadku, w którym zginął 44-letni motocyklista doszło na 403 kilometrze autostrady A2 w na wysokości miejscowości Łasieczniki w gminie Bolimów. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

W walce z udarem najważniejsze jest rozpoznanie objawów i szybkie wezwanie pomocy. Pozwala to wdrożyć leczenie i rehabilitację, na przykład na jednym z oddziałów udarowych finansowanych przez NFZ. To zmniejsza ryzyko śmierci i niepełnosprawności pacjenta.

Wczoraj telewidzowie w całym kraju mieli okazję obejrzeć w Polsacie 321 odcinek programu „Nasz Nowy Dom”. Jego bohaterką była pani Kamila mieszkająca we wsi Nowe Grabie nieopodal Płocka. Każdy z widzów mógł się również przekonać jak gorące serca mają skierniewiczanie. To właśnie we wczorajszym odcinku wyemitowany został materiał nakręcony 6 kwietnia podczas zorganizowanego przez Telewizję Polsat, Fundację Polsat oraz miasto Skierniewice charytatywnego zlotu motocykli i starych samochodów. Zbieraliśmy wówczas materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ogrodniczy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Przypomnijmy sobie, co działo się pod Centrum Kultury i Sztuki.