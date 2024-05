Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Rawie Mazowieckiej. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Według szacunków ponad 1500 skierniewiczan wzięło udział w przemarszu z najdłuższą w województwie łódzkim, liczącą dokładnie 400 metrów flagą. Pochód z barwami narodowymi zapoczątkowali harcerze 9 lat temu, by w taki właśnie sposób wspólnie z mieszkańcami obchodzić 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozpoczęła się majówka w Skansenie w Maurzycach. W to wyjątkowe miejsce przyjechali turyści z całego regionu. Największym zainteresowaniem cieszy się oprowadzenie po skansenie z przewodnikiem.

W sezonie na rabarbar warto jak najczęściej piec wszelkiego rodzaju ciasta, placki, tarty oraz drożdżówki z tym warzywem. Jeśli szukasz przepisu na szybkie do przygotowania, wilgotne ciasto z rabarbarem, to proponuję ci przepis na ciasto jogurtowe. Jest lekkie, mięciutkie, pachnące i niemal rozpływa się w ustach. Możesz je podać do niedzielnej kawy albo podczas grillowania.

W poniedziałek do rawskiej policji zgłosili się pracownicy jednego z lokali gastronomicznych. Zgłosili, że poprzedniego dnia wyrzucili do śmieci kasetkę z pieniędzmi.