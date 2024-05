Przegląd tygodnia z 12.05.2024 w Rawie Mazowieckiej. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Rawa Mazowiecka, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Psie piękności podziwiać ponad stu kilkudziesięciu ras można w ten weekend w Uniejowie. W sobotę ruszyła tu 30. edycja Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych organizowanej przez łódzki oddział Związku Kynologicznego w Polsce. Impreza potrwa do niedzieli, warto więc się tu wybrać.

Do wypadku doszło w tym tygodniu. Chłopiec był w domu z rodzicami. Ranny czterolatek został zabrany do szpitala.

W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom.