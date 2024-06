Prasówka 16.06.2024 z całego tygodnia w Rawie Mazowieckiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Co się wydarzy w czwartek 13 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój szczegółowy dzienny horoskop na czwartek i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

Kobieca energia nie zna granic i nic jej nie zatrzyma – przekonaliśmy się o tym podczas spotkania z wybranymi głosami naszych czytelników laureatki tegorocznej edycji plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024. Panie zaprosiliśmy do udziału w Forum Kobiecości, jakie zorganizowaliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 we wtorek, 4 czerwca 2024.

Przed rawianami dwie niezwykłe imprezy plenerowe, które z pewnością umilą czas oczekiwania oraz pozwolą przygotować się do nadchodzących wielkimi krokami wakacji. Już w najbliższą niedzielę 16 czerwca na Placu Piłsudskiego odbędzie wydarzenie zatytułowane Biblioteka Smaków, zaś we wtorek 18 czerwca nad zalewem Tatar będzie miał miejsce piknik profilaktyczny Bezpieczne Wakacje.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w powiecie rawskim osiągnęła 34,22 proc. (12 799 ważnie oddanych głosów na 37 404 uprawnionych do głosowania) i była niższa od średniej krajowej, która wyniosła 40,65 proc.

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.

