Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej rusza z akcją profilaktyczną skierowaną do kobiet

W Polsce rocznie diagnozuje się około 4 tysiące nowych przypadków raka jajnika, jajowodu i otrzewnej, z czego najwięcej przypadków dotyczy właśnie raka jajnika. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych wśród Polek, głównie dotykający kobiety po 50. roku życia, choć zdarza się również u młodszych osób.

Rak jajnika często nazywany jest "cichym zabójcą", ponieważ we wczesnej fazie nie daje typowych objawów, co utrudnia jego szybkie rozpoznanie. Objawy, takie jak niestrawność czy wzdęcia, często są mylone z problemami gastrycznymi, co może opóźnić diagnozę.

- Wczesne wykrycie raka jajnika jest kluczowe dla skuteczności leczenia, dlatego ważne jest, aby kobiety regularnie poddawały się badaniom i były świadome ryzyka oraz symptomów tej choroby – tłumaczy Małgorzata Leszczyńska, dyrektorka szpitala. – W ramach naszego nowego programu planujemy przebadać aż trzysta kobiet z powiatu rawskiego.