Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Rawa Mazowiecka, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rawy Mazowieckiej

Przegląd tygodnia: Rawa Mazowiecka, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

„Droga to nie miejsce dla brawury i nadmiernej prędkości” – mówią rawscy policjanci. Pięćdziesięcioletni kierowca nie dostosował się do tego apelu, co skończyło się uderzeniem w bariery energochłonne na drodze ekspresowej S8.

Reprezentacyjny dom z basenem, tarasem na dachu i prywatnym stawem z wysepką i domkiem dla gości o powierzchni blisko 400 metrów kwadratowych został wystawiony za 9,6 mln zł na sprzedaż. Niezwykła nieruchomość znajduje się w w Łasku w województwie łódzkim.