Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Rawie Mazowieckiej. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców w powiecie rawskim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rady powiatu.

Rawianie podczas wyborów samorządowych zdecydowali kto, ich zdaniem, najlepiej będzie reprezentował interesy mieszkańców. W mieście nie dość, że nie będzie drugiej tury wyborów na burmistrza, to opozycja w nowo wybranej radzie miasta skurczyła się do jednego radnego.

Historia się powtarza. W 2018 roku PiS ograł Koalicję Obywatelską i PSL zdobywając o jeden mandat więcej i ten jeden mandat przesądził o minimalnej większości. Teraz o jeden mandat więcej od PiS zdobyły razem KO, Trzecia Droga (Polska2050/PSL) i Lewica. To właśnie jeden mandat Lewicy w Łodzi przesądzi o odebraniu władzy PiS w Łódzkiem.

