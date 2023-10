Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Rawie Mazowieckiej. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rawy Mazowieckiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Więcej rolników skorzysta z rządowej pomocy – zapowiedział minister Robert Telus w Skierniewicach”?

Przegląd tygodnia: Rawa Mazowiecka, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Więcej rolników skorzysta z rządowej pomocy – zapowiedział minister Robert Telus w Skierniewicach W sobotę, 30 września na skierniewickim rynku z mieszkańcami miasta spotkali się kandydaci na posłów Prawa i Sprawiedliwości na czele z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem. który przyznał, że rozmowy z ludźmi podczas prowadzenia kampanii przekładają się na konkretne decyzje mające pomóc rolnikom. 📢 Marcin Maciejczak w finale Eurowizji? Młody wokalista z naszego regionu chce wystartować w konkursie. Zobacz metamorfozę artysty ZDJĘCIA Do walki o udział w finale Eurowizji zgłosił się Marcin Maciejczak. Młody wokalista z naszego regionu zapowiedział, że przygotowuje już piosenki-propozycje skomponowane z myślą o konkursie. Byłby to kolejny etap w karierze finalisty The Voice Kids. Zobacz jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat.

📢 List gończy za kierowcą bmw biorącym udział w wypadku na A1 w Sierosławiu. Prokuratura upubliczniła jego wizerunek List gończy za klerowcą bmw biorącym udział w wypadku na A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem. Prokuratura upubliczniła wizerunek Sebastiana Majtczaka. W czwartek zapadła decyzja o postawieniu zarzutu kierującemu bmw, ale żeby to zrobić należy doprowadzić go do prokuratury. Nie ma pewności, czy mężczyzna nie wyjechał z Polski

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Rawa Mazowiecka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nastoletnia rawianka została potrącona na przejściu dla pieszych W czwartkowe popołudnie (28 września) na jednej z rawskich ulic doszło do potrącenia nastolatki na przejściu dla pieszych.

📢 Oto najlepsze położne w województwie łódzkim - plebiscyt HIPOKRATES 2023! Kogo polecają pacjenci? Zobacz! Trwa głosowanie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych w kategorii Położna/Położny Roku 2023. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Królowa jesieni wspomoże odporność i kondycję skóry. Wypróbuj przepis na aromatyczną i prostą w przygotowaniu nalewkę z dyni Dynia to jeden symboli jesieni, dlatego nie brakuje przepisów z nią w roli głównej. Dynia doceniana jest za bogactwo składników aktywnych, ale także za charakterystyczny smak. W naszych kuchniach najczęściej służy za bazę do zupy i ciast. Wykorzystywana jest także do dań wytrawnych np. do potrawek. Dość nietypowym zastosowaniem dyni jest przygotowanie na jej bazie… nalewki. Dyniówka doprawiona korzennymi przyprawami będzie idealnym, rozgrzewającym trunkiem na jesienne wieczory. Wypróbuj prosty przepis na nalewkę z dyni.

📢 Samochody od komornika. Zobacz, gdzie w Łódzkiem i całej Polsce można wylicytować auto za trzy czwarte a nawet połowę ceny ZDJĘCIA W Serwisie Internetowym Krajowej Rady Komorniczej można znaleźć wiele rzeczy w niskich cenach. Wśród nich są także samochody osobowe, a rekordzista kosztuje zaledwie 130 zł zł. Zobaczcie najnowsze oferty licytacji komorniczych, które zaplanowano w lipcu i sierpniu 2023 roku. Te auta od komornika kupicie za ułamek wartości! Zdjęcia, ceny 📢 Czy one zapomniały założyć spodnie? To nie wpadka, a coraz popularniejszy, kontrowersyjny trend. O co chodzi z „no pants”? „No pants” to jeden z tych trendów, który najpierw jest zbyt ekstrawagancki, by wyjść poza wybiegi, ale wreszcie pojawia się w mainstreamie, wzbudza gorące emocje i... zyskuje popularność. Zwraca się ku niemu coraz więcej celebrytek, również w Polsce. Stylizacje z pominięciem spodni zdecydowały się już wypróbować między innymi Lara Gessler, Maffashion czy też Klaudia El Dursi.

📢 Co można zrobić z dyni na obiad? Oto 7 przepisów na dania z dynią, które zrobisz bez problemu. Idealne potrawy na jesienne dni Dania z dyni są aromatyczne, pyszne i pożywne. Zebraliśmy dla ciebie 7 przepisów na wyśmienite potrawy z dodatkiem tego warzywa. To m.in. kopytka z dyni, zupa krem z dyni i rozgrzewające curry. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy na obiad z dynią na jesień. 📢 Kolejne zabytki z Rawskiego z dotacją na odnowę Poznaliśmy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wśród ponad 200 zabytków z województwa łódzkiego w zestawieniu znalazły się również te powiatu rawskiego. 📢 Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie podsumował "Objazdową potańcówkę rawską". Oj, działo się Sześć miejscowości przemierzył zabytkowy autobus z kapelą i ludowymi artystami w ramach „Objazdowej potańcówki rawskiej". Wydarzenie, będące swoistym eksperymentem tak przypadło mieszkańcom gminy Rawa Mazowiecka do gustu, że być może w nadchodzących latach doczekamy się kolejnych edycji.

📢 Samolot lecący z Piotrkowa rozbił się pod Łowiczem. Pilot i pasażer nie odnieśli obrażeń. Avionetka brała udział w akcji szczepienia lisów Samolot lecący z Piotrkowa rozbił się pod Łowiczem podczas awaryjnego lądowania. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jamno. Pilot i pasażer nie odnieśli obrażeń. Awionetka brała udział w akcji szczepienia lisów, dla której bazą jest lotnisko Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Aktualne oferty pracy w Rawie Mazowieckiej i powiecie. Jest 70 wolnych etatów. Zobacz, kogo szukają firmy W Rawie Mazowieckiej oraz powiecie poszukiwanych jest 70 pracowników. Które firmy oferują etaty? Ile można zarobić?

📢 Trzy rawskie pary świętowały wspólnie złote gody W sobotnie przedpołudnie, 23 września trzy pary z Rawy Mazowieckiej świętowały wspólnie 50-lecie małżeństwa. 📢 Rawa z miodem w sercu podczas Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza W minioną niedzielę, 24 września Rawa Mazowiecka była gospodarzem Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Na Placu Piłsudskiego rozłożyły się liczne stoiska oraz estrada, gdzie swoje talenty prezentowali i mali, i duzi. Zobaczcie, jak bawiono się podczas niedzielnego wydarzenia.

📢 Powiat rawski. Smaki Regionu Łódzkiego. Karkówka na jabłku zapiekanym według przepisu ze świniobicia z lat siedemdziesiątych Przepis z zeszytu, w którym zapisywano przepisy przygotowywane na kursach i szkoleniach w latach siedemdziesiątych, do dzisiaj wykorzystuje Koło Gospodyń Wiejskich z Chodnowa w gminie Biała Rawska w powiecie rawskim.

