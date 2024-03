Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Rawa Mazowiecka, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rawy Mazowieckiej

Przegląd tygodnia: Rawa Mazowiecka, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

By umożliwić swym pracownikom przygotowanie do Wielkanocy niektóre urzędy i instytucje 29 marca będą zamknięte. Sprawdźcie gdzie nie załatwicie sprawy w Wielki Piątek.

Ponad setka młodych szachistów ze szkół podstawowych i przedszkoli z powiatów skierniewickiego, łowickiego i rawskiego wzięła udział w II Wiosennym Turnieju Szachowym w ramach IV edycji Projektu #Łódzkie Gra w Szachy.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.