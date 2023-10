Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd września 2023 w Rawie Mazowieckiej: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do walki o udział w finale Eurowizji zgłosił się Marcin Maciejczak. Młody wokalista z naszego regionu zapowiedział, że przygotowuje już piosenki-propozycje skomponowane z myślą o konkursie. Byłby to kolejny etap w karierze finalisty The Voice Kids. Zobacz jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat.

We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych w kategorii Położna/Położny Roku 2023. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.