Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Rawie Mazowieckiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W najbliższą sobotę, 6 stycznia w kalendarzu liturgicznym przypada Święto Objawienia Pańskiego zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Tego dnia ulicami setek polskich przejdą uroczyste orszaki. Mędrcy ze Wschodu – Kacper, Melchior i Baltazar wraz ze swoją świtą zawitają również do Łowicza i Rawy Mazowieckiej.

Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów i mieszkań w województwie łódzkim. Biorąc udział w licytacjach komorniczych często można kupić coś w bardzo okazyjnej cenie. Choć komornicy budzą mieszane uczucia, to należy pamiętać, że wykonują tylko egzekucję na dłużnikach, aby odzyskać pieniądze dla ich wierzycieli. Zobaczcie, jakie domy można kupić na licytacjach w województwie łódzkim w styczniu i lutym 2024 roku.

Zagroda Młynarska w Uniejowie, rezydencje w Sieradzu i pod Piotrkowem Trybunalskim, dworek w Łodzi, hotel w Tomaszowie Mazowieckim czy desingerska willa w Łasku. W Łódzkiem nie brakuje nietypowych nieruchomości wystawionych do sprzedaży. Zobaczcie. Szczegóły w opisach pod zdjęciami

W niedzielę, 7 stycznia, w Lipcach Reymontowskich odbędzie się pierwsze wydarzenie morsowe w historii gminy.

We wtorek, 2 stycznia, doszło do wypadku autobusu, którym jechały dzieci oraz młodzież. Pojazd przewrócił się do rowu.

Już po raz 39 rozegrano w łódzkim Arturówku Bieg Sylwestrowy. Do rywalizacji stanęło kilkuset biegaczek i biegaczy z całego naszego regionu.