Przegląd prasy 17.05.2024 Rawa Mazowiecka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rawy Mazowieckiej

Prasówka Rawa Mazowiecka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 O gorących sercach skierniewiczan wie już cała Polska! Przekonał się o tym każdy z widzów programu Nasz Nowy Dom Wczoraj telewidzowie w całym kraju mieli okazję obejrzeć w Polsacie 321 odcinek programu „Nasz Nowy Dom”. Jego bohaterką była pani Kamila mieszkająca we wsi Nowe Grabie nieopodal Płocka. Każdy z widzów mógł się również przekonać jak gorące serca mają skierniewiczanie. To właśnie we wczorajszym odcinku wyemitowany został materiał nakręcony 6 kwietnia podczas zorganizowanego przez Telewizję Polsat, Fundację Polsat oraz miasto Skierniewice charytatywnego zlotu motocykli i starych samochodów. Zbieraliśmy wówczas materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ogrodniczy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Przypomnijmy sobie, co działo się pod Centrum Kultury i Sztuki.

📢 Poland Business Run 2024. Rozpoczęły się zapisy, ilość miejsc jest ograniczona Można już zapisywać się na Poland Business Run 2024. Zgłoszenia do biegu w Krakowie przyjmowane są do 6 czerwca, natomiast do wirtualnej rywalizacji zapisać się będzie można do 6 września. Popularna impreza sztafet odbędzie się 8 września 2024.

📢 Jak zarabia Maria z „Sanatorium Miłości”? Królowa turnusu prowadziła spore biznesy, a jej nazwisko jest marką Maria Oleksiewicz wzięła udział w szóstej edycji „Sanatorium Miłości”, a co więcej, została okrzyknięta królową turnusu. Sympatyczna seniorka programu TVP zdradziła, że zajmowała się w życiu wieloma biznesami. Nie bez powodu przylgnęły do niej takie określenia, jak „królowa wędlin” czy też „kaszanka”.

Prasówka 17.05 Rawa Mazowiecka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepszy chirurg w Łódzkiem. Zobacz TOP 20 specjalistów polecanych przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

📢 Nawet 95 proc. pacjentów nie wie o chorobie. Nieleczona może prowadzić do raka. Diagnoza trwa w Polsce średnio aż 8 lat z powodu niewiedzy Tą wrodzoną chorobę może mieć w Polsce aż 380 tysięcy osób. Szokujące jest to, że nawet 95 procent pacjentów zupełnie o niej nie wie. Objawy mogą być tak niespecyficzne lub skąpe, że diagnoza trwa średnio aż 8 lat. Tymczasem nieleczone schorzenie doprowadza do zniszczeń w organizmie, a konsekwencją może być nawet nowotwór. Tą chorobą jest celiakia, do której leczenia wystarczy dieta. 📢 Andrzej Duda kończy dzisiaj 52 lata. Jaki jest jego znak zodiaku? Data urodzin prezydenta zdradza wiele o jego osobowości Andrzej Duda od prawie 10 lat rządzi Polską. W 2015 roku objął urząd Prezydenta Polski, a dzisiaj świętuje swoje 52. urodziny. Co oznacza, że jest zodiakalnym Bykiem. Czy ten znak pasuje do niego? Oto najważniejsze cechy osobowości Byków.

📢 Zabójcza ryba wyłowiona w Chorwacji! Truje bardziej niż cyjanek. Czym grozi z nią kontakt? W chorwackich wodach pojawiły się najbardziej niebezpieczne ryby świata. Ich trucizna jest bardziej zabójcza niż cyjanek! Zobacz, gdzie dokładnie zostały wyłowione groźne osobniki i czym grozi kontakt ze zwierzęciem. Wygląda całkiem niepozornie...

