Umowa na rozbudowę szkoły w Cielądzu już podpisana

Do końca lata 2025 kompleks budynków szkolnych w Cielądzu zostanie rozbudowany o dodatkowe dwukondygnacyjne skrzydło. Nowa część powstanie w miejsce najstarszej części szkoły zajmowanej obecnie przez oddziały przedszkolne.

– Konieczność rozbudowy szkoły wynika z faktu iż jej najstarsza część, zajmowana przez przedszkole i najmłodszych uczniów to powstała kilkadziesiąt lat temu lekka konstrukcja z drewna i płyt azbestowych – wyjaśnia Sylwester Krawczyk, sekretarz gminy Cielądz. – Nie dość, że budynek nie spełnia współczesnych wymagań, to jeszcze jest bardzo energochłonny, a przez to drogi w utrzymaniu. Mając do dyspozycji nowy obiekt będziemy myśleć o utworzeniu większej liczby oddziałów przedszkolnych, czy też żłobkowych. Poza tym obecnie w szkole nie mamy wygospodarowanego miejsca na jadalnię dla dzieci. W nowym skrzydle znajdzie się miejsce i na jadalnię ze świetlicą, i na pełną kuchnię z wyposażeniem. Dobudowana kondygnacja połączona będzie z istniejącym już głównym budynkiem szkoły.