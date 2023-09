Za nami wyjątkowa rekonstrukcja historyczna w Kurzeszynie

Wyjątkowa inscenizacja w Kurzeszynie

Zaprezentowano historię ważną dla mieszkańców

Najważniejsze jednak spośród wszystkiego jest to, iż nie zabrakło prawdy historycznej. To właśnie ta prawda już od dawana domagała się, aby opowiedzieć historię lotniczego zrzutu broni - z jej całym heroizmem i tragizmem - w adekwatny do naszych czasów, a przede godny i widowiskowy sposób.