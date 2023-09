Rozpoczęcie roku szkolnego w rawskich podstawówkach nr 1 i 2

Choć starsi uczniowie zazwyczaj z żalem kończą wakacje, to dla pierwszaków moment rozpoczęcia nauki w szkole jest doniosłą chwilą. Niepewności i obawom przed nowym, nieznanym dotąd środowiskiem towarzyszy ekscytacja i duma, z faktu iż zostało się uczniem.

Również dla uczniów rawskich podstawówek „Jedynki” i „Dwójki” inauguracja roku szkolnego była dużym przeżyciem.

– Dzisiaj rozpoczynamy kolejny rok szkolny – mówił na uroczystej inauguracji w SP1 burmistrz Piotr Irla. – Dla dyrekcji i nauczycieli to kolejne 10 miesięcy wytężonej pracy pedagogicznej: opieki, nauki, szlifowania talentów. Dla rodziców, szczególnie pierwszoklasistów, to czas zmiany i obaw jak w nowej rzeczywistości odnajdą się wasze pociechy. Nie przejmujcie się – na pewno dadzą sobie radę. Dla uczniów to okazja spotkania wielu ciekawych osób: nowe koleżanki, nowi koledzy, nauczyciele. To nowy etap w życiu pełen przygód, nowych doświadczeń, zabaw, wycieczek, wyjazdów. W tym nadchodzącym roku szkolnym życzę wam samych sukcesów w nauce i grona wspaniałych przyjaciół.