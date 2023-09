Rozpoczęcie roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

Siedząc na trybunach w towarzystwie swych rodziców, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego.

- Każdy z was jest wyjątkową osobą zdolną do robienia wielkich rzeczy, a rolą rodziców i nauczycieli jest wydobycie z was wszystkich tych wspaniałych talentów – mówił do uczniów podczas uroczystości burmistrz Piotr Irla. - Nauczycielom i pracownikom życzę cierpliwości i wytrwałości i żeby wiedza i inspiracja przekazywane dzieciom przynosiły pożądane efekty. Rodzicom życzę satysfakcji ze współpracy ze szkołą oraz radości i zadowolenia z sukcesów swoich dzieci. Ze swojej strony dodam, że wraz z radnymi oraz pracownikami Urzędu Miasta robimy wszystko, by warunki nauki naszych dzieci w szkołach były jak najlepsze