Prasówka z Rawy Mazowieckiej 18.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do śmiertelnego wypadku, w którym zginął 44-letni motocyklista doszło na 403 kilometrze autostrady A2 w na wysokości miejscowości Łasieczniki w gminie Bolimów. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

