Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie podsumował "Objazdową potańcówkę rawską". Oj, działo się

- Wszystko, choć starannie przygotowane i zapowiedziane, miało charakter happeningu, próby zaskoczenia, wciągnięcia mieszkańców, nawet tych, którym tradycyjna kultura ludowa jest obca, do wspólnej zabawy - takie wyjście z kulturą bezpośrednio do ludzi – mówi Łukasz Glimasiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie. - I nawet, jeżeli ktoś nie ruszył do tańca, to przynajmniej posłuchał tradycyjnej muzyki z naszego regionu rawsko-opoczyńskiego. Zresztą nawet sam pomysł objazdu nawiązywał do tradycji dawnych wędrownych kapel, które chodziły od wsi, do wsi i grały do tańca komu i gdzie popadło. My musieliśmy skorzystać z autobusu, ale ten także wpisywał się w nostalgiczny klimat.