Trzy rawskie pary świętowały wspólnie złote gody

Jubileusz złotych godów to niezwykle wzruszająca uroczystość. W minioną sobotę w Miejskim Domu Kultury trzy rawskie małżeństwa odebrały gratulacje oraz medale przyznawane przez prezydenta RP parom, które przeżyły wspólnie 50 lat.

To był niezwykły dzień, pełen wzruszeń, miłości i radości, ponieważ obchodziliśmy jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego trzech wyjątkowych par. Te niesamowite złote gody, świadczą o ogromnej miłości i zaangażowaniu tych Jubilatów przez pięć dekad. Podczas uroczystości, Piotr Irla - Burmistrz Rawy Mazowieckiej miał przyjemność wręczenia im odznaczeń państwowych oraz legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie. Niech ta wyjątkowa chwila będzie inspiracją dla nas wszystkich. To dowód na to, że miłość, szacunek i wzajemne wsparcie są fundamentem trwałego i szczęśliwego związku – relacjonują organizatorzy uroczystości.