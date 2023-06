Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Rawie Mazowieckiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. Co trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w województwie łódzkim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia wyróżnia się zdecydowanie. Niestety na minus.

Fani Adrianny i Michała, którzy znaleźli miłość w 9.edycji programu Rolnik szuka żony nie mogą doczekać się już, kiedy popularna para stanie na ślubnym kobiercu. Przedsmakiem był wieczór panieński Adrianny, która pochodzi z Łodzi. Wspólnie z siostrą i koleżankami spędziła go w zacisznym miejscu, gdzie doskonale bawiła się z przyjaciółkami. Oto kulisy tego niezapomnianego wieczoru.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

14 czerwca 2023 przypada 83. rocznica deportacji pierwszego transportu Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. To także Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady. Właśnie przybycie polskich więźniów politycznych uważa się za datę rozpoczęcia funkcjonowania obozu Auschwitz. Przy okazji obchodów rocznicowych pierwszego transportu otwarto Centrum Obsługi Odwiedzających, z którego teraz będzie się rozpoczynała trasa zwiedzania Miejsca Pamięci.

Już w najbliższą sobotę, 17 czerwca, w Nieborowie odbędzie się Rodzinne Powitanie Lata. Atrakcji nie zabraknie, a dla odważnych przewidziano letnie morsowanie.

To już ostatnie chwile by złożyć swój projekt w konkursie ogłoszonym przez spółkę ZGO Aquarium, odpowiedzialną za wywóz odpadów komunalnych oraz zarządzającą basenem w Rawie Mazowieckiej. Do 14 czerwca dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat z terenu powiatu rawskiego mogą w siedzibie firmy mieszczącej się przy ulicy Katowickiej 20 mogą złożyć projekt wymyślonej przez siebie maskotki, lub rodzeństwa maskotek.