Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Rawie Mazowieckiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Lekka i chrupiąca sałatka z rzodkiewką i jajkami przepiórczymi będzie pięknie wyglądać na wielkanocnym stole. Jest bardzo smaczna i efektowna, a do tego łatwo ją przygotować. Idealna na wiosnę i rodzinne spotkania. Sprawdź nasz przepis i wypróbuj wspaniałą przystawkę na Wielkanoc.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W obecności licznych gości na czele z minister do spraw polityki senioralnej , zostało uroczyście otwarte Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne mieszczące się w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kolejowej 2.

Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy liderów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem więcej niż 7 lat. Głosowanie kończy się 20 marca o godzinie 20.00.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rawy Mazowieckiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowa moda ogłoszeniowa. Na klatkach schodowych sąsiedzi piszą do sąsiadów. U Was też takie wiszą - zobaczcie ZDJĘCIA 9.03.2024”?