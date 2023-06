Ostatni dzwonek, żeby zaprojektować maskotkę ZGO Aquarium Zuzanna Gawałkiewicz-Skolimowska

To już ostatnie chwile by złożyć swój projekt w konkursie ogłoszonym przez spółkę ZGO Aquarium, odpowiedzialną za wywóz odpadów komunalnych oraz zarządzającą basenem w Rawie Mazowieckiej. Do 14 czerwca dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat z terenu powiatu rawskiego mogą w siedzibie firmy mieszczącej się przy ulicy Katowickiej 20 mogą złożyć projekt wymyślonej przez siebie maskotki, lub rodzeństwa maskotek.