Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Rawie Mazowieckiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego skuterem. Powodem była jazda bez obowiązkowego kasku. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie siedemnastolatka. Ukarany został również pasażer skutera.

Wybory Miss Polski 2023 odbędą się już w niedzielę 16 lipca. Do rywalizacji staną 32 finalistki.

Uśmiech Dziecka. Zobaczcie, kto wygrywa w Łódzkiem. Z okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. Głosowanie będzie trwać do środy, 12 lipca do godz. 21:30.