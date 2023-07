Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Rawie Mazowieckiej. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Rawa Mazowiecka, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W nadchodzącym tygodniu, w dniach 11 - 13 lipca) zaplanowano prace konserwacyjne na liniach energetycznych w powiatach skierniewickim i rawskim. Prądu zabraknie głównie w małych miejscowościach.

Prognoza pogody na lato 2023. Pogodę na całe wakacje na kolejne tygodnie lipca i sierpnia 2023 przygotował Zdzisław Cyganiak z Wartkowic. Sprawdź, jaka będzie pogoda w czasie twojego urlopu!

