Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rawie Mazowieckiej?

Przy ulicy Puszkina w Łodzi w każdą niedzielę odbywa się wielki bazar rozmaitości. W miejscu, gdzie przez wiele lat była giełda samochodowa, dziś można kupić niemal wszystko - oprócz samochodów. A co można kupić i za ile, zobaczysz w naszej galerii.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu rawskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Siatkarska reprezentacja Polski pokonała w czwartkowy wieczór w łódzkiej Atlas Arenie Brazylię 3:1 i awansowała do półfinału Ligi Narodów.

Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Groźnie zapowiada się w pogodzie piątkowy wieczór i noc z piątku na sobotę. Od zachodu nad Polskę suną nawałnice, które mogą pojawić się także w Łódzkiem. Są ostrzeżenia przed burzami wydane przez Łowców i IMGW.

Nadciśnienie, wady serca, arytmia, ból w klatce piersiowej - z tymi chorobami i objawami trzeba zgłosić się do kardiologa. Szukasz najlepszego dla siebie specjalisty w Łódzkiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych kardiologów w serwisie Znanylekarz.pl.

Znamy już laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2023 we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. W naszej galerii znajdziecie ich zdjęcia i informacje za co zostali nominowani do nagrody.