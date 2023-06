Family Spot Rawa Mazowiecka rozkręca swoje działania

– Prócz zajęć prowadzonych w bibliotece, planujemy także wydarzenia plenerowe oraz odbywające się w innych miejscach – dodaje Dorota Męcina. – Warto śledzić profil społecznościowy koła działającego w gminie Rawa Mazowiecka oraz rawskiego starostwa, które jest partnerem naszej akcji, by sprawdzić co w danym tygodniu będzie się działo oraz w jaki sposób zapisać się na warsztaty. Już w najbliższych dniach planujemy kolejne wydarzenia: z okazji powitania lata nad zalewem Tatar zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach z tworzenia wianków świętojańskich, zaś 29 czerwca zapraszamy tatusiów na dedykowane im spotkanie z okazji Dnia Ojca.