Rawianie zapłacą wyższe podatki w 2024 roku. Radni uchwalili nowe stawki

Rada Miasta Rawa Mazowiecka na ostatniej sesji uchwaliła wysokość podatków od nieruchomości, środków transportu oraz rolnego i leśnego, jakie będą obowiązywać w 2024 roku. W porównaniu z ubiegłymi latami więcej zapłacą właściciele nieruchomości oraz posiadacze samochodów ciężarowych, ciągników oraz przyczep i naczep o masie równej lub wyższej niż 12 ton. Te podwyżki skłoniły radnego Leszka Jarosińskiego do zarzucenia ratuszowi hamowania rozwoju gospodarczego miasta.

– Nie podnosimy podatków od nieruchomości, waloryzujemy je o wskaźnik inflacji, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów – odpowiadał burmistrz Piotr Irla. – Inne samorządy idą po stawkach maksymalnych, Rawa Mazowiecka nie. To gest w stronę przedsiębiorców i mieszkańców. Co do podatku od środków transportu podnieśliśmy stawki w trzech ostatnich grupach pojazdów, ale tylko i wyłącznie do kwoty minimalnej wynikającej z rozporządzenia. W ubiegłym roku podatek ten nie był podnoszony, bo mieściliśmy się w widełkach.