Można zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego powiatu rawskiego

75 tysięcy złotych do wykorzystania

Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec powiatu rawskiego. Warunkiem jest oddanie w starostwie stosownego formularza wraz z dołączoną do niego listą poparcia zawierającą przynajmniej 30 podpisów osób mieszkających w powiecie rawskim. Następnie wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej: czy są zgodne z prawem, czy są wykonalne technicznie, nie kolidują z planami starostwa oraz czy koszt realizacji został oszacowany w sposób realny.

- To drobna zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdyż dotychczas realizowaliśmy zadania do 10 tys. zł – wyjaśnia Tomasz Góraj.

Pula środków do rozdysponowania pomiędzy zgłoszone projekty wynosi 75 tys. zł. Realizowane będą zadania o wartości od 5 do 12,5 tys. złotych.

Po weryfikacji - głosowanie

Podczas głosowania każdy mieszkaniec powiatu będzie dysponował jednym głosem. Projekty nie są objęte strefami, tak więc na przykład mieszkaniec Chrząszczewa będzie bez problemu mógł poprzeć pomysł realizowany, dajmy na to, w Kurzeszynie.

Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane do końca roku kalendarzowego.

Dotychczas w ramach budżetu obywatelskiego powiatu rawskiego zostało m.in. zakupione łóżko zabiegowe do pracowni endoskopii w szpitalu św. Ducha, powstała zatoka autobusowa we wsi Dziurdzioły, stadiony w Białej Rawskiej i Paprotni zostały wyposażone w nowe siedziska, czy też zamontowane zostały nowe ławki w parku Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.