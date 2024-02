Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Rawie Mazowieckiej. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

We wtorek, 30 stycznia, policjanci z rawskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód marki bmw X6, którego kierowca jechał z prędkością 106 km/h w terenie zabudowanym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać.

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

69-latek wyszedł z domu we wtorek, 30 stycznia, około godziny 12. Jan S. ostatni raz widziany był w Sielcach Lewych.

Lazy luxe podbija świat mody. Trend łączący styl biznesowy, ale też szyk oraz swobodę staje się coraz popularniejszy. Każdy może dopasować go do siebie, ponieważ jedną z jego głównych zalet jest indywidualizm. Analitycy przewidują, że będzie to jeden z dominujących trendów 2024 roku. Sprawdź, na czym dokładnie polega.