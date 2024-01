Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Rawie Mazowieckiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Rawa Mazowiecka, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kolędnicy z gwiazdą i turoniem wędrowali w sobotę, 20 stycznia od domu do domu przez Wysokienice, by z gospodarzami dzielić się muzyką i dobrym słowem. Pochód kolędniczy to jedna z inicjatyw działającej w Łodzi fundacji Po Staremu.

Ponad 10 gramów narkotyków znaleźli rawscy policjanci podczas kontroli seata, którego kierowca twierdził, że właśnie jedzie na komendę.

Surówka z pora to jeden z tradycyjnych, obiadowych dodatków. Nietypowy składnik sprawia, że surówka nabiera zupełnie nowego smaku. Jest łagodniejsza, słodsza i doskonale komponuje się z różnymi mięsami.