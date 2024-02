Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Podobnie jak w całej Polsce również w Rawie Mazowieckiej ludzie o gorących sercach włączyli się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wolontariusze, instytucje, stowarzyszenia, a przede wszystkim mieszkańcy miasta i powiatu nie szczędzili wysiłków i pieniędzy by jak najwyższą kwotą zasilić konto 32. Wielkiego Finału.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rawy Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W nocy z 18 na 19 stycznia 22-latek zaatakował swoich rodziców w czasie snu. Małżonkowie trafili do szpitala.

Dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego 29 stycznia rozpoczynają się ferie. Przy okazji ostatnich lekcji w tym semestrze postanowiliśmy przypomnieć sylwetki najpopularniejszych nauczycieli w Łódzkiem. To oni wygrali w ubiegłorocznym plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Laureatów z wszystkich powiatów przedstawiamy w naszej galerii zdjęć.

Tak jak w całej Polsce, również w Rawie Mazowieckiej w najbliższą niedzielę zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Jeśli tak to możecie oddać na nich głos w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Zobaczcie, kto prowadzi w województwie łódzkim.

Kolędnicy z gwiazdą i turoniem wędrowali w sobotę, 20 stycznia od domu do domu przez Wysokienice, by z gospodarzami dzielić się muzyką i dobrym słowem. Pochód kolędniczy to jedna z inicjatyw działającej w Łodzi fundacji Po Staremu.