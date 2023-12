Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Rawie Mazowieckiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

To była prawdziwa masakra. 35-letni Daniel Ch. ze Zduńskiej Woli zabił nożem dwoje swoich znajomych podczas weekendowego wypadu do Łodzi. Trójka przyjaciół wynajęła apartament w loftach Scheiblera. Daniel Ch. twierdzi, że w pewnym momencie zobaczył demony i zaczął z nimi walczyć... Jego proces toczy się w Sądzie Okręgowym w Łodzi. W piątek, 1 grudnia, zeznania składali świadkowie.

Dacia Duster, model wprowadzony do sprzedaży w 2010 roku i odnowiony w drugiej generacji w 2017 r., to jeden z najpopularniejszych samochodów rumuńskiej marki, nie tylko na naszym rynku. Przez lata dał się poznać jako trwały, prosty i oszczędny SUV do codziennego użytku. Właśnie zaprezentowano więcej informacji dotyczącej trzeciej generacji, która pojawi się w sprzedaży w 2024 roku.