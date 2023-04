Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Rawie Mazowieckiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W piątek Prezydent Andrzej Duda gościł w Pajęcznie Tam spotkał się z mieszkańcami, dla których był to wyjątkowy dzień. Dotąd żaden urzędujący prezydent nie gościł w tym mieście, Pajęczno przeżywało więc historyczne wydarzenie. Prezydent dziękował mieszkańcom Pajęczna za wsparcie, jakie okazali uchodźcom z Ukrainy, a władzom miasta za korzystanie z rządowych programów. Prezydent zachęcał też mieszkańców do udziału w zbliżających si wyborach.

Tygodniowa prasówka 23.04.2023: 16.04-22.04.2023 Rawa Mazowiecka: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc.