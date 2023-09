Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Rawie Mazowieckiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przemarsz świątecznej parady w tym roku trwał ponad pół godziny. Aż 67 grup przemaszerowało ulicami miasta. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części naszej relacji.

W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

W sierpniu ubiegłego roku Piknikiem u Pana Paska świętowano w Rawie Mazowieckiej oficjalne zakończenie rewitalizacji centrum miasta. W tym roku rawski ratusz zgłosił inwestycję do konkursu na Modernizację Roku i Budowę XXI wieku. Projekt zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału i wciąż można na niego oddać swój głos.

Prawie pół tysiąca młodych lekarzy, odebrało w środę, 13 września, prawo do wykonywania zawodu. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi złożyli przyrzeczenie podczas gali w Teatrze Wielkim i zostali wpisani na listę praktykujących medyków. Każdy z nich otrzymał numer uprawniający do wykonywania zawodu w Polsce. Przed nimi roczny staż i wybór specjalizacji.

Do 25 września mieszkańcy powiatu rawskiego mogą wziąć udział w głosowaniu na wybrane przez siebie propozycje do budżetu obywatelskiego.

Do wyborów parlamentarnych pozostało niecałe pięć tygodni. Choć od pewnego czasu znane są już nazwiska kandydatów, to obecnie wiele formacji prezentuje kandydatów w miastach , z których pochodzą. Na konferencji prasowej w Skierniewicach Konfederacja przedstawiła swoich kandydatów do sejmu ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej oraz powiatu skierniewickiego.