Trwa głosowanie na budżet obywatelski powiatu rawskiego

Warto głosować, bo nie na wszystko wystarczy pieniędzy

Do poniedziałku, 25 września trwa głosowanie nad budżetem obywatelskim powiatu rawskiego. Warto wziąć w nim udział i poprzeć bliską swemu sercu inicjatywę.

- Pod głosowanie zostało poddanych 15 projektów. Pula przewidziana przez powiat rawski na budżet obywatelski to 75 tys. zł. Jeżeli idzie o wartość jednego zadania, to tak jak jest napisane w naszym regulaminie, jest to od 5 do 12,5 tysiąca złotych - mówi Tomasz Góraj, sekretarz powiatu rawskiego. - Przy założeniu, że byłyby to projekty na kwotę maksymalną, będziemy w stanie zrealizować 6 z nich.