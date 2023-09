Rawa Mazowiecka w okresie II wojny światowej na unikalnych zdjęciach z serwisu FotoPolska

Terror od pierwszych dni wojny

Już na pierwszych kadrach widać, że Rawa Mazowiecka bardzo poważnie ucierpiała podczas II wojny światowej. Choć kampania wrześniowa przyniosła stosunkowo niewielkie zniszczenia materialne to już 10 września 1939 roku Niemcy dokonali na Rynku egzekucji 40 osób w tym 17 Polaków i 23 Żydów.

Tragiczny los rawskich Żydów

W powstałym w 1941 roku getcie okupanci przetrzymywali do 4 tysięcy osób, nie tylko z Rawy, lecz także ze Skierniewic, Białej Rawskiej, czy Nowego Miasta. Likwidacja rawskiego getta w październiku 1942 roku, kiedy to wywieziono jego mieszkańców do obozu w zagłady w Treblince jest jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń w historii miasta. Według danych z 1945 roku w czasie II wojny Niemcy zamordowali ponad 4 tysiące mieszkańców powiatu rawskiego.