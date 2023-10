Zderzenie pandy i junaka. Motorowerzysta w szpitalu

Do zdarzenia doszło około godziny 8.30 w poniedziałek, 30 października na drodze krajowej 72 w Ściekach, w gminie Rawa Mazowiecka. Zarówno 72-latek jadący junakiem, jak i 85-letni mieszkaniec Łodzi kierujący pandą zmierzali w kierunku Rawy Mazowieckiej. W jaki sposób doszło do zderzenia obu pojazdów ustala rawska policja.

Wskutek wypadku poszkodowany został motorowerzysta. Jak udało nam się dowiedzieć pierwszej pomocy udzielił mu, jeszcze przed przybyciem karetki, przejeżdżający akurat lekarz. Obrażenia mężczyzny były jednak na tyle poważne, iż został on przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Ze względu na stan zdrowia 72-latka nie udało się na miejscu zdarzenia przebadać go na obecność alkoholu w organizmie.

Więcej szczęścia miał kierowca fiata.