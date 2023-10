„Rawska Dycha” wystartuje już w najbliższą niedzielę

Bieg główny wystartuje o godzinie 13 sprzed ratusza na Placu Piłsudskiego. Tam też znajduje się meta, na którą zawodnicy dotrą po pokonaniu całej trasy.

– Start i meta znajdują się na Pl. Piłsudskiego przed Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka. Następnie biegniemy ul. Wyszyńskiego w kierunku Starostwa Powiatowego, wbiegamy do parku, mijamy ul. Łowicką, wzdłuż boiska RKS "Mazovia" Rawa Mazowiecka i trzymając się prawej strony dobiegamy do końca ścieżki rowerowej, przy ul. Jerozolimskiej. Tam nawracamy i zbiegamy do wiaduktu, przed wiaduktem skręcamy w prawo w polną ścieżkę i biegniemy do końca. Na skrzyżowaniu zawracamy i tą samą trasą wracamy aż do parku. Tam przebiegamy przez most i kierujemy się nad zalew wzdłuż rzeki Rawki. Po wbiegnięciu na groblę zalewu będziemy na półmetku. Obiegamy zalew i tą samą drogą wracamy na linię mety – informują organizatorzy imprezy.