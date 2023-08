Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Rawie Mazowieckiej. Czy jesteś na bieżąco?

We wtorek, 25 lipca, tuż po godzinie 7 rano do Bobrownik w powiecie łowickim przyjechali biegli, śledczy oraz dowieziono młodą kobietę, która po kłótni ze swoim chłopakiem wsiadła do bmw i śmiertelnie go potrąciła. Do tragedii doszło w sobotę, 15 lipca, również około godziny 7 rano.

Minął tydzień od ślubu Adrianny i Michała, ulubionej pary, która poznała się na planie popularnego programu „Rolnik szuka żony”. To właśnie w trakcie trwania show z odcinka na odcinek byliśmy świadkami rodzącego się uczucia pomiędzy pochodzącą z Łodzi Adrianną i rolnikiem z województwa podlaskiego. W końcu w finałowym odcinku Michał poprosił Adriannę o rękę, a tydzień temu stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie tak. O kulisach swojego ślubu i wesela mówili dzisiaj w pierwszym po ślubie wywiadzie, który przeprowadzono w Pytaniu na Śniadanie.