Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Rawie Mazowieckiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

Matura ustna wzbudza dużo emocji wśród uczniów. W trakcie pandemii uczniowie byli z tych egzaminów zwolnieni. Obecnie co jakiś czas wraca pomysł, by odwołać matury ustne. Taką petycję zapowiadała też grupa Maturalni, która przygotowuje uczniów do egzaminu dojrzałości. Co dokładnie znalazło się w treści petycji?