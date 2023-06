Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Rawie Mazowieckiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ile wart jest majątek Małgorzaty Janowskiej, posłanki wybranej z piotrkowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości? Czy wzbogaciła się w 2022 roku, czy może zarobiła mniej? Zmieniła samochód, kupiła mieszkanie, a może zaciągnęła kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Ile wart jest majątek Rafała Ambrozika, wybranego na senatora w okręgu numer 29 jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Do groźnego wypadku doszło w środę (7 czerwca) późnym wieczorem na ul. Kopcińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Nawrot. Zderzyły się ze sobą 2 samochody osobowe. 2 osoby zostały poszkodowane.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sześciolatek oddał na policję znaleziony w rawskim parku portfel z pieniędzmi. Po kilku dniach okazało się, że zguba należy do innego chłopca.

To niewyobrażalna tragedia – tak mówią mieszkańcy Skierniewic po utonięciu 12-latki w zalewie Zadębie.

Każdy obiad warto wzbogacić porcją pysznej i zdrowej surówki. Mam przepis na surówkę z kapusty pekińskiej i papryki, która nie tylko wyśmienicie smakuje, ale i jest bardzo prosta i szybka do zrobienia. Proponuję dodać do niej sporo świeżego koperku i szczypiorku oraz pyszny sos winegret. Przekonaj się, jaka jest smaczna i wypróbuj przepis na zdrową surówkę do obiadu.

Niewyobrażalna tragedia nad skierniewickim zalewem Zadębie. Utonęła 12-letnia dziewczynka.

W Rawie Mazowieckiej oraz powiecie poszukiwanych jest ponad 80 pracowników. Które firmy oferują etaty? Ile można zarobić?