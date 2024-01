Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Rawie Mazowieckiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Małgorzata Ostrowska-Królikowska cieszy się dużą sympatią widzów. Nie każdy jednak wie, że aktorka, znana głównie z roli Grażyny Lubicz w serialu „Klan”, swego czasu przeszła znaczną metamorfozę. Schudła wówczas aż 10 kilogramów i to za sprawą niewielkich zmian. Z czego zrezygnowała?

Bezpłatne szczepienia odbywają się Przychodni Podstawowej opieki Zdrowotnej. Do tej pory zaszczepiło się stu rawian.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W nocy z 18 na 19 stycznia 22-latek zaatakował swoich rodziców w czasie snu. Małżonkowie trafili do szpitala.

27-latek zachowywał się agresywnie w stosunku do swojego ojca. Na miejsce została wezwana policja.

We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

Dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego 29 stycznia rozpoczynają się ferie. Przy okazji ostatnich lekcji w tym semestrze postanowiliśmy przypomnieć sylwetki najpopularniejszych nauczycieli w Łódzkiem. To oni wygrali w ubiegłorocznym plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Laureatów z wszystkich powiatów przedstawiamy w naszej galerii zdjęć.