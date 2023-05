Prasówka 7.05.2023 z całego tygodnia w Rawie Mazowieckiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Sprawca napadł na sklep z nożem w ręku. Sprzedawczynie były przestraszone i zarazem zdumione, bowiem zamaskowany napastnik miał na głowie… białe bokserki. Napad zakończył się rabunkiem. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Łodzi.

W nietypowy sposób zakończyła się policyjna interwencja w Skierniewicach. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, a dodatkowo znaleźli znaczne ilości narkotyków.

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Rawa Mazowiecka: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W weekend majowy doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Karsznice Duże. Rozpędzony hyundai zjechał z drogi, uderzył w drzewo, prawdopodobnie kilkukrotnie koziołkował i zatrzymał się w polu. 39-letni kierowca, mimo wysiłku przybyłych na miejsce służb, zmarł. Wiele wskazuje na to, że to było samobójstwo...