Wybory 2023. Tak głosowali mieszkańcy gmin Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice

W poniedziałek, 16 października Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu i Senatu w tych gminach, gdzie podliczono już wszystkie głosy. Nie wiemy jeszcze dokładnie na kogo głosowali mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka i gminy Biała Rawska. Wyniki te podamy bezzwłocznie po ich publikacji przez PKW. Tymczasem sprawdźmy jak głosowali mieszkańcy pozostałych gmin powiatu rawskiego.

Gmina Cielądz

Uprawnieni do głosowania: 3 121 osób

Frekwencja w głosowaniu na posłów: 72,06 proc.

Głosy ważne oddanie w wyborach do Sejmu: 2 249

Głosy ważne oddanie w wyborach do Senatu: 2 246

Głosy oddane w referendum: 1 879 ( 60,21 proc. uprawnionych) Wśród wszystkich kandydatów do Sejmu największe poparcie w gminie zdobyli: Grzegorz Wojciechowski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 426 głosów

Robert Telus (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 381 głosów

Dariusz Klimczak (KKW Trzecia Droga) – 267 głosów Poparcie dla komitetów wyborczych, które przekroczyły próg wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 60 proc. (1308 głosów)

Trzecia Droga – 14,40 proc. (314 głosów)

Konfederacja – 10,37 proc. (226 głosów)

Koalicja Obywatelska – 7,84 proc. (171 głosów)

Nowa Lewica – 3,99 proc. (87 głosów)

W wyborach do Senatu największe poparcie zdobył kandydat Prawa i Sprawiedliwości Rafał Ambrozik, na którego zagłosowało 1178 osób, czyli 53,57 procent uprawnionych.

Gmina Rawa Mazowiecka

Uprawnieni do głosowania: 6 853 osoby

Frekwencja w głosowaniu na posłów: 72,16 proc.

Głosy ważne oddanie w wyborach do Sejmu: 4 945

Głosy ważne oddanie w wyborach do Senatu: 4 952

Głosy oddane w referendum: 3 708 ( 54,11 proc. uprawnionych) Wśród wszystkich kandydatów do Sejmu największe poparcie w gminie zdobyli: Dariusz Klimczak (KKW Trzecia Droga) – 717 głosów

Robert Telus (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 640 głosów

Grzegorz Wojciechowski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 624 głosów Poparcie dla komitetów wyborczych, które przekroczyły próg wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 51,58 proc. (2474 głosy)

Trzecia Droga – 18,08 proc. (867 głosów)

Koalicja Obywatelska – 12,99 proc. (623 głosy)

Konfederacja – 8,88 proc. (426 głosów)

Nowa Lewica – 4,67 proc. (224 głosów)

W wyborach do Senatu największe poparcie zdobył kandydat Prawa i Sprawiedliwości Rafał Ambrozik, na którego zagłosowało 2497 osób, czyli 51,18 procent uprawnionych.

Gmina Regnów

Uprawnieni do głosowania: 1 444 osoby

Frekwencja w głosowaniu na posłów: 75,90 proc.

Głosy ważne oddanie w wyborach do Sejmu: 1 096

Głosy ważne oddanie w wyborach do Senatu: 1 097

Głosy oddane w referendum: 876 (60,66 proc. uprawnionych) Wśród wszystkich kandydatów do Sejmu największe poparcie w gminie zdobyli: Grzegorz Wojciechowski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 409 głosów

Dariusz Klimczak (KKW Trzecia Droga) – 180 głosów

Robert Telus (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 117 głosów Poparcie dla komitetów wyborczych, które przekroczyły próg wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 61,52 proc. (657 głosów)

Trzecia Droga – 19,57 proc. (209 głosów)

Konfederacja – 6,93 proc. (74 głosy)

Koalicja Obywatelska – 5,71 proc. (61 głosów)

Nowa Lewica – 3,75 proc. (40 głosów)

W wyborach do Senatu największe poparcie zdobył kandydat PSL Józef Matysiak, na którego zagłosowało 532 osoby, czyli 49,35 procent uprawnionych.

Gmina Sadkowice

Uprawnieni do głosowania: 4 218 osób

Frekwencja w głosowaniu na posłów: 67,57 proc.

Głosy ważne oddanie w wyborach do Sejmu: 2 850

Głosy ważne oddanie w wyborach do Senatu: 2 859

Głosy oddane w referendum: 1 879 ( 60,21 proc. uprawnionych) Wśród wszystkich kandydatów do Sejmu największe poparcie w gminie zdobyli: Robert Telus (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 542 głosów

Grzegorz Wojciechowski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 419 głosów

Antoni Macierewicz (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 320 głosów

Poparcie dla komitetów wyborczych, które przekroczyły próg wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 58,78 proc. (1597 głosów)

Trzecia Droga – 14,94 proc. (406 głosów)

Konfederacja – 9,79 proc. (266 głosów)

Koalicja Obywatelska – 8,72 proc. (237 głosów)

Nowa Lewica – 3,02 proc. (82 głosy) .

W wyborach do Senatu największe poparcie zdobył kandydat Prawa i Sprawiedliwości Rafał Ambrozik, na którego zagłosowało 1498 osób, czyli 53,75 procent uprawnionych.

