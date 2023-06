Umowa na rozbudowę szpitala w Rawie podpisana

Nowy obiekt będzie miał ponad 2200 m2 powierzchni. Po oddaniu go do użytku zlokalizowane w nim zostaną: oddział chirurgiczny, oddział jednego dnia, oddział ginekologiczny wraz z blokiem porodowym - w sumie 44 łóżka szpitalne.

- Zagospodarowanie nowego budynku będzie przebiegać stopniowo – mówi Józef Matysiak, starosta rawski. - W pierwszej kolejności na parterze powstanie oddział chirurgii jednego dnia, tak jak to ma miejsce na zachodzie. Znajdzie się tam również miejsce na pracownię endoskopii. Następnie, na piętrze rozlokowany zostanie oddział chirurgiczny. W ten sposób całą „zabiegówkę” przeniesiemy do nowego budynku. W kolejnym etapie na drugie piętro przeniesiemy ginekologię wraz z porodówką. W ten sposób znajdzie się miejsce, by utworzyć oddział geriatryczny oraz długoterminowej opieki medycznej – wyjaśnia starosta