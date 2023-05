Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Rawie Mazowieckiej. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. W Europie również delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich gór były unikatowym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W Polsce szerszą popularność lody zdobyły jeszcze przed wojną. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarto także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Serwowano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Rawie Mazowieckiej powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.