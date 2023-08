Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Rawie Mazowieckiej. Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W Polsce najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Pierwszy raz przepis na zmrożony deser umieszczono w 1783 roku w książce kucharskiej. Wtedy obecne były one jedynie na królewskim dworze, a po pewnym czasie na stołach szlacheckich.

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. W Europie także zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu ze względu na konieczność transportu lodu z gór.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na dużą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Rawie Mazowieckiej otwierano przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. Latem na każdym rogu możemy napotkać lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno są zdrowe.

Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.

Kaloryczność lodów

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc delektować się nimi podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.