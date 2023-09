Trasy spacerowe do 66 km od Rawy Mazowieckiej. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 23 - 24 września

Szukasz pomysłu na ciekawą ścieżkę spacerową w okolicy Rawy Mazowieckiej? Nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje. Mają różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 66 km od Rawy Mazowieckiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Rawy Mazowieckiej warto wybrać w weekend.

Trasy spacerowe w pobliżu Rawy Mazowieckiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 66 km od Rawy Mazowieckiej, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Przez forty i rezerwat Łosiowe Błota rekreacyjną trasą obrzeży Warszawy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,4 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podejść: 1 187 m

Suma zejść: 1 203 m Mar.now poleca trasę mieszkańcom Rawy Mazowieckiej Warto opuścić centrum stolicy i udać się przez Wolę na Bemowo aż do zachodniej części tej dzielnicy.

Lasy Starego Bemowo i okolic łączą się z Puszczą Kampinoską i stanowią swoiste "zielone płuca" lewobrzeżnej Warszawy. Tutaj właśnie można spotkać zwierzęta dziko żyjące w puszczy, ale także poznać zabudowania fortu, tereny jeszcze niedawno służące wojsku jako poligon i magazyny oraz rozruszać się na jednej z kilku "ścieżek zdrowia", specjalnie przygotowanych dla biegaczy i miłośników rekreacji na świeżym powietrzu.

Część trasy prowadzi przez rezerwat, o czym przypominają licznie tu ustawione tablice informacyjne, bogato i z ilustracjami opisujące osobliwości miejscowej fauny i flory.

Na zmierzenie się z tą trasą potrzebny jest spray przeciw komarom (teren jest podmokły i panuje tu wysoka wilgotność) oraz kryte obuwie, bo wiele ścieżek bywa rozmokniętych, a nie wszystkie trasy są nieporośnięte i dogodne do przemierzenia w sandałach.

Trasa rozpoczyna się sprzed wojskowego lotniska na Bemowie, gdzie od strony ul. Radiowej widać statki powietrzne wojskowej floty RP. Kierując się w stronę fortu Bemowo docieramy do terenów Wojskowej Akademii Technicznej i zabudowań samej uczelni. Dopiero mijając pętlę autobusową Stare Bemowo i pobliski market opuszczamy część miejską i możemy zaszyć się w sosnowy las i odetchnąć czystym powietrzem.

Znaleźliśmy się w Lesie Bemowskim i w tym miejscu opuszczamy granice administracyjne Warszawy. Dochodzimy po kwadransie do pierwszego miejsca biwakowego - gdzie przygotowano wiaty dla turystów, miejsca na rozpalenie ognisk, kosze na śmieci, ławy. Stąd mamy wybór udania sie w różne strony lasu, na ścieżki asfaltowe i leśne, mniej i bardziej kręte. najdogodniejsze prowadzą równolegle do przedłużenia ul. Radiowej w kierunku Klaudyna i Lasek. Dochodzimy do linii kolejowej (czynnej - jeżdżą tędy pociągi towarowe) i odbijamy łukiem w kierunku dawnej szlacheckiej wsi Groty.

Ok. 1883 r. carskie wojska wybudowały w tym miejscu fort (Fort III Blizne), który był strategicznym obiektem do 1913 r., do niedawna wykorzystywanym na magazyny. W środku lasu docieramy do szerokiej łąki, kwitnącej wszelkimi kolorami tęczy, by po jej lewej stronie przejść przez rezerwat Łosiowe Błota (odwiedzany - jak sama nazwa wskazuje - przez łosie).

Zbudowano tu nad bagniskiem wygodną kładkę, demontowaną na czas zimy. Mijając rezerwat wchodzimy na tereny atrakcyjne dla ornitologów. jako że Warszawa szybko się rozrasta także okoliczne tereny w większości są już przeznaczone pod zabudowę, zatem rekreacyjny obszar leśny może niedługo znacznie się skurczyć.

Dużym łukiem mijamy poligon ćwiczeniowy WAT i kierujemy się rowerową ścieżką w stronę Janowa i Starych Babic, nie opuszczając lasu dochodzimy do ścieżki zdrowia w kierunku Lubiczowa i Bliznych Jasińskiego. By nie ograniczać sobie przyjemności z obcowania z naturą w miejscu, gdzie zaczyna się gęsta zabudowa lepiej skorzystać z połączenia autobusowego do pobliskiej pętli autobusów i tramwajów na os. Górczewska, świetnie skomunikowanej z niemal każdą dzielnicą Warszawy, a przede wszystkim - z Centrum. Innym pomysłem jest zrobienie "pętli" i dotarcie do Starego Bemowa - od ścieżki zdrowia, kierując się w lewo wzdłuż torów kolejowych (wówczas długość całej trasy wyniesie ok. 11,5 km).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem Kapuścińskiego - przez zielone płuca Mokotowa na Polach Mokotowskich w Warszawi Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 908 m

Suma zejść: 907 m Mar.now poleca trasę spacerowiczom z Rawy Mazowieckiej Zieleniec Pola Mokotowskie, Warszawiakom kojarzący się z pubami takimi jak Bolek i Lolek, parkiem dla biegaczy, licznymi imprezami muzycznymi, weekendowymi warsztatami jogi , strefą kibica (gdzie ogląda się transmisje sportowe), miejscem tresury psów, ale również - Dniem Ziemi czy Walkathlonem to - obok Łazienek - najrozleglejszy teren zielony w tej części Warszawy. Tu można wypożyczyć rower lub kajak, często podglądając pracę aktorów w plenerze i filmowców na planach seriali, kręconych tu nader często (Magda M., Klub Szalonych Dziewic). ponoć stężenie spalin jest tu stosunkowo najmniejsze w lewobrzeżnej Warszawie.

Tu przed wojną znajdowało się lotnisko, na którym trenowali w okresie międzywojennym F. Żwirko i St. Wigura, tu był teren defilad wojsk J. Piłsudskiego, a nawet tor wyścigów konnych. Z ponad 200-hektarowego obszaru do dziś został 59-hektarowy park.

Pola rozciągają się po obu stronach Al. Niepodległości. By je poznać najlepiej wyruszyć od stacji metra Pole Mokotowskie i przez tereny parku dotrzeć najpierw do gmachu Biblioteki Narodowej - głównego archiwum piśmiennictwa polskiego, od którego zaczyna się trasa wzdłuż głazów narzutowych w kierunku kaczych wysepek i jeziorka. To na jego nabrzeżu znajduje się ścieżka im. Ryszarda Kapuścińskiego i ławka z jego sentencjami. Mijamy jeziorko z lewej strony i kierując się w stronę mauzoleum żołnierzy radzieckich dochodzimy jednak tylko do okolic ul. Żwirki i Wigury, gdzie skręcamy w przeciwnym kierunku, zawracając ku pubowi Lolek, naprzeciwko którego znajduje się pomnik psa.

Mijamy Strefę Kibica i wracamy w okolice jeziorka, skąd udajemy się w lewo do zaniedbanych obiektów RKS Skra. To swoisty straszak na turystów, znajdujący się w okolicy ul. Wawelskiej, niedaleko skrzyżowania ze Żwirki i Wigury. Trasa od Al. Niepodległości do ul. Żwirki Wigury po obu stronach jeziorka to ścieżka biegowa Nike o długości 2,5 km - w każdy środowy wieczór i sobotni ranek można dołączyć do grup biegaczy, przemierzających tę trasę.

Wracamy do alejki prowadzącej do Biblioteki Narodowej i powracamy do stacji metra.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trasa biegu Tower Triathlon pierwsza z dwóch pętli Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,53 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 76 m Trasę spacerową mieszkańcom Rawy Mazowieckiej poleca Mag.blacha Pierwsza z dwóch pętli trasy biegowej Tower Triathlon.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Rawie Mazowieckiej

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

